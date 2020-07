Annemie droomt van een zwerfvuilvrije gemeente: “Een Mooimaker in elke straat, hoe mooi zou dat niet zijn” Frank Eeckhout

30 juli 2020

12u30 2 Sint-Lievens-Houtem Met een oproep om meer Mooimakers te mobiliseren, schiet de Houtemse werkgroep Klimaat en Milieu meteen uit de startblokken. “Mooimakers zijn inwoners die zwerfvuil opruimen in hun straat of omgeving. Vandaag telt Sint-Lievens-Houtem 86 Mooimakers, maar dat mogen er gerust meer zijn. Een Mooimaker in elke straat, hoe mooi zou dat niet zijn?", glimlacht Annemie De Craemer.

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Gemeenten en steden kunnen zich daarbij aansluiten om zelf acties op poten te zetten. Sint-Lievens-Houtem telt 86 Mooimakers verdeeld over 51 gezinnen. Zij engageren zich om nu en dan zwerfvuil op te ruimen in hun omgeving. Annemie De Craemer van de werkgroep Klimaat en Milieu is één van die Mooimakers samen met haar dochter Tiele (8) en zoontje Leito (5). “Samen met de kinderen probeer ik onze buurt zo proper mogelijk te houden. En als we tijdens een wandeling of ritje met de fiets onderweg een strook met veel zwerfvuil tegenkomen, dan keren we na onze wandeling of fietstocht terug om het afval van de vervuilers op te ruimen", vertelt Annemie.

Helpende handen

De 35-jarige vrouw uit Letterhoutem droomt van een zwerfvuilvrije gemeente. “Maar daarvoor zal er nog veel water naar de zee moeten vloeien. Het is daarom belangrijk om mensen blijvend te sensibiliseren. En uiteraard zijn extra helpende handen meer dan welkom. Ik ben er zeker van dat onze gemeente nog heel wat geëngageerde inwoners telt", gaat Annemie verder.

Ook verenigingen en scholen kunnen zich laten registreren. Mooimaker Annemie De Craemer

In naam van werkgroep Klimaat en Milieu lanceert ze graag een oproep: “We vragen aan onze inwoners om zich massaal te laten registreren als Mooimaker. Dat houdt amper verplichtingen in. Het enige wat we van de Mooimakers verlangen, is dat ze af en toe eens het zwerfvuil in hun straat of omgeving opruimen. Ook verenigingen en scholen kunnen zich laten registreren. Je bent dan meteen ook verzekerd en je krijgt al het nodige materiaal mee: handschoenen, hesje, grijper, vuilniszakken en vuilniszakhouder. De vuilniszakken worden elke week door de gemeente opgehaald. Zie je het niet zitten om Mooimaker te worden? Geen probleem. Dan vragen we je gewoon om geen papiertjes, blikken, flessen, peuken en ander afval achteloos weg te gooien. Ook dat zou voor de Houtemse Mooimakers al een grote hulp betekenen", besluit Annemie.