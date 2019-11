Allgro verkoopt groentepakketten voor goede doelen Frank Eeckhout

26 november 2019

11u23 12 Sint-Lievens-Houtem Allgro in Sint-Lievens-Houtem verkoopt opnieuw groentepakketten voor enkele goede doelen. “De groenten worden gratis geproduceerd door Allgro en de pakketten worden gemaakt door vrijwilligers", zeggen Annelies en Nathalie.

In 2018 is Allgrow! opgericht met als doelstelling het ondersteunen van diverse sociale en lokale projecten. “Als familiebedrijf vinden wij het heel belangrijk om ons sociaal te engageren. Daarnaast vinden wij het fantastisch dat dit project niet alleen gedragen wordt door de directie maar ook door tal van geëngageerde medewerkers. Al lachend zeggen wij vaak: “Warme harten in koude frigo’s”. Maar eigenlijk mogen we stellen dat dit echt waar is", vertelt Annelies.

Ook nu weer verkoopt Allgro groenten en die worden gratis geleverd en klaargemaakt door het bedrijf en enkele vrijwilligers. “We verkopen een soeppakket, een wintergroentepakket, een fruitpakket en een spaghettipakket. Alle pakketten bestaan uit vier vers gesneden groentesoorten van eigen bodem. De pakketjes kosten 10 euro en de opbrengst gaat integraal naar éénn van de zorgvuldig uitgekozen doelen. Bestellen kan door een mailtje te sturen naar allgrow@allgro.be tot 2 dagen voor afhaling met vermelding van je naam, telefoonnummer, datum van ophaling en uiteraard hoeveel en welke pakketjes je wil aankopen. De afhaaldata zijn 30 november en 12 december telkens van 9 tot 12 uur", vult Nathalie aan.