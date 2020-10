Alle testresultaten gekend: 38 personeelsleden en 5 bewoners besmet met coronavirus Frank Eeckhout

12 oktober 2020

08u34 7 Sint-Lievens-Houtem Het heeft enkele dagen geduurd maar zondagavond waren alle testresultaten van personeel en bewoners van woonzorgcentrum Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem eindelijk binnen. “Uiteindelijk hebben 38 personeelsleden en geregistreerde mantelzorgers en vijf bewoners positief getest op het coronavirus. De besmettingen bij de bewoners zijn verspreid over de verschillende afdelingen”, laat directeur Katrien Eeckhout weten.

De eerste symptomen van COVID-19 in WZC Ter Kimme dateren al van 3 oktober. Toen bleken drie personeelsleden besmet te zijn met het virus. Daarop besliste de directie om eerst alle personeelsleden en mantelzorgers en daarna ook alle bewoners te testen. Dat het uiteindelijk tot zondagavond duurde voor alle testen gekend waren, zorgde zowel in het rusthuis als bij burgemeester Lieven Latoir (NH) voor heel wat frustraties. De gemeentelijke veiligheidscel werkte uitstekend en de samenwerking met het woonzorgcentrum verliep optimaal. Enkel de overheid werkte niet mee. Het is echt onbegrijpelijk dat het zo lang moet duren voor alle testen gekend zijn. Normaal duurt dat maximum 36 uur. Hier duurde het tot vier dagen. Daardoor is kostbare tijd verloren gegaan”, zegt burgemeester Lieven Latoir.

Lees verder onder de foto.

Cohorte-afdeling

Woonzorgcentrum Ter Kimme heeft de besmette personeelsleden ondertussen thuis in quarantaine gezet. Voor de besmette bewoners werden bijkomende beschermingsmaatregelen genomen. “Zij verblijven op hun eigen kamer. Voorlopig vertoont niemand, op uitzondering van één personeelslid, ziektesymptomen en stelt iedereen het - alles in acht genomen - goed. Personeelsleden met een negatief testresultaat zijn opgevorderd en blijven de dienstverlening garanderen”, verzekert directeur Katrien Eeckhout.

Het is echt onbegrijpelijk dat het zo lang moet duren voor alle testen gekend zijn Burgemeester Lieven Latoir

“In geval van nieuwe, bijkomende besmettingen, zullen we een beroep doen op ondersteuning door externe partners, zoals het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Ons beleid wordt bepaald in samenspraak met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de crisiscel van Panacea. Maandag wordt duidelijk of we een cohorte-afdeling opstarten met de positief geteste bewoners. Ook zullen we dan uitsluitsel kunnen geven over de heropstart van de bezoekregeling en de organisatie van de was van de bewoners.