Alle kinderen krijgen ‘Blijf-In-Houtem ZOMER Doe-Boek’ Rutger Lievens

26 juni 2020

13u21 0 Sint-Lievens-Houtem In de komende dagen (en voor 1 juli) krijgen alle Houtemse kinderen van 3 tot 12 jaar een enveloppe in de bus met onderstaande brief en een gratis Blijf-In-Houtem ZOMER Doe-Boek.

“We willen als gemeente graag ons steentje bijdragen aan een fijne zomer en bieden daarom alle kinderen van 3 tot 12 jaar dit Houtems Blijf-in-uw-buurt Doe-Boek aan. Het boekje zit boordevol ideeën om volop te genieten, te spelen en te bewegen in onze eigen gemeente. Verre reizen zit er voor velen van ons waarschijnlijk niet meer in. Reden te meer dus om terug volop op ontdekking te gaan in onze eigen buurt! Soms kunnen we daarbij nog wat inspiratie gebruiken. Het doe-boekje is daar het perfecte antwoord op”, zegt de gemeente.

“Samen toveren we juli en augustus om tot twee maanden vol speels amusement, creatief plezier en nog meer verbinding tussen alle Houtemnaren, jong en oud. Je zag het misschien al in onze jeugdige nieuwsbrief, in de krant of op sociale media: naast dit Doe-Boekje zorgen onze vrijetijdsdiensten weer voor een zomer vol leuke activiteiten: onze sportkampen, speelplein De Ravotter, de Ravotter tienerwerking, workshops allerhande én de zomerschool. Je vervelen deze zomer is dus echt onmogelijk. Meer informatie hierover en het volledige aanbod vind je terug op www.sint-lievens-houtem.be/jeugd.”