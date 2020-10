Al 36 geregistreerde besmettingen: woonzorgcentrum Ter Kimme in lockdown Frank Eeckhout

10 oktober 2020

13u19 0 Sint-Lievens-Houtem Woonzorgcentrum Ter Kimme in Sint-Lievens-Houtem heeft te kampen met een corona-uitbraak. “Er zijn op dit moment 36 bevestigde besmettingen onder de collega’s en geregistreerde mantelzorgers. We wachten nog altijd op 40 testresultaten. Daarom hebben we al het bezoek opgeschort. Enkel mantelzorgers die negatief hebben getest, mogen het woonzorgcentrum nog binnen", laat directeur Katrien Eeckhout weten.

Door een corona-uitbraak onder het personeel sluit woonzorgcentrum Ter Kimme noodgedwongen de deuren voor bezoekers. “Alle medewerkers die positief getest zijn, werden door Idewe of door ons verwittigd. Zij verblijven, een week vanaf de dag van testing, in quarantaine. Dit op voorwaarde dat er geen sprake is van bijkomende specifieke ziektesymptomen. Deze uitbraak brengt heel wat vragen met zich mee, ook voor de familieleden van de besmette medewerkers. De huisartsenwachtpost wordt op dit moment telefonisch zwaar belast. Om de bereikbaarheid van de wachtpost te kunnen garanderen, vragen wij om zelf geen contact op te nemen met de wachtpost. Wie positief getest is, maakt zelf best een lijst van al diegenen met wie er een hoogrisico contact is geweest. Een hoog risico contact is iedereen waarmee vanaf 5 oktober langer dan 15 minuten en op minder dan 1,5 meter afstand contact geweest is zonder mondmasker", zegt directeur Katrien Eeckhout.

Het woonzorgcentrum heeft ondertussen ook al de familie van de bewoners op de hoogte gebracht van de uitbraak. Dat heeft uiteraard ook voor hen gevolgen. “Tot zolang we geen resultaten hebben van de besmettingsgraad bij onze bewoners zijn we genoodzaakt om onze bewoners in quarantaine te plaatsen en bezoek niet toe te laten. Enkel de negatief geteste mantelzorgers verkrijgen toegang. Dit bezoekverbod blijft geldig tot een volgende communicatie. Momenteel vertonen geen enkele van onze bewoners symptomen. Zij stellen het – alles in acht genomen – goed. Wij begrijpen dat dit verontrustend nieuws is, maar vragen om begrip en geduld. Onze crisiscel is ter plaatse, monitort de situatie continu en zal de nodige beslissingen treffen in het belang van de gezondheid van onze medewerkers, geregistreerde mantelzorgers en bewoners. De verzorging van onze bewoners komt voorlopig nog niet in het gedrang. Als blijkt dat er nog personeelsleden besmet zijn, springen onze partners bij”, verzekert de directeur.

Ook de gemeentelijke en intergemeentelijke crisiscel volgt de situatie op de voet. “Omdat heel wat personeelsleden uit de omliggende gemeenten komen, hebben we onze buurgemeente op de hoogte gebracht. Momenteel bekijken we of we voor extra telefoonverbindingen kunnen zorgen naar de huisartsenwachtpost zodat iedereen snel geholpen kan worden. De eerste resultaten van de bewoners verwachten we in de loop van het weekend", zegt burgemeester Lieven Latoir.