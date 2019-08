Afscheidsplechtigheid B&B-uitbater Marc Temmerman Frank Eeckhout

25 augustus 2019

07u43 0 Sint-Lievens-Houtem In de Sint-Michaëlkerk in Sint-Lievens-Houtem wordt op zaterdag 31 augustus afscheid genomen van B&B-houder Marc Temmerman. De uitbater van B&B Den Boomgaard in Cotthem overleed donderdag na een tragisch verkeersongeval.

De 50-jarige Marc Temmerman stierf donderdag tijdens een fietstochtje met zijn vriendin. Toen hij op 500 meter van zijn B&B de Espenhoek in Sint-Lievens-Houtem wilde oversteken, werd hij gegrepen door een auto. Uit vaststellingen van de verkeersdeskundige reed de bestuurster van de wagen niet te snel. Nog volgens de vaststellingen kon de vrouw het slachtoffer onmogelijk ontwijken. De afscheidsplechtigheid start om 10 uur. Na de dienst wordt het lichaam van Marc gecremeerd in Aalst. De urne met zijn as zal thuis bewaard worden.