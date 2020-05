Aannemer maakt van coronacrisis gebruik om school verder te renoveren Basisschool Klim-Op is klaar om lessen opnieuw te starten Frank Eeckhout

14 mei 2020

12u38 11 Sint-Lievens-Houtem In de Vrije Basisschool Klim-Op in Bavegem werd de voorbije dagen hard gewerkt om de school ‘coronaproof’ te maken. Directie en leerkrachten waren in de weer met de afbakening van zones op de speelplaats en in de gangen, herinrichting van de klassen, aanbrengen van signalisatie en het maken van afspraken met de ouders van de 225 leerlingen.

Directeur Jo Dedeurwaerder blikt terug op enkele hectische dagen. “Het waren helse dagen, de voorbije week. Mijn mailbox zit overvol en ik krijg dagelijks telefoontjes van bezorgde ouders. Ik denk dat het nooit eerder zo druk was op school. Maar we kunnen iedereen geruststellen: ons team is er helemaal klaar voor om de school te heropenen. Onze leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar zullen vanaf morgen halve dagen naar school komen. Na een risicoanalyse uitgevoerd door onze preventieadviseur bleek dat dit de enige mogelijkheid was om rekening te kunnen houden met alle opgelegde maatregelen. We ontdubbelen alle klassen zodat we kleine groepjes kunnen vormen en zetten extra leerkrachten in. Zowat alle lokalen op school zullen bezet zijn. We vinden het erg jammer dat de overige klassen nog niet kunnen opstarten en hopen dat dit zo snel mogelijk wordt. Ik ben fier op ons team dat er de voorbije weken alles aan deed om alle leerlingen te kunnen bereiken, maar wil zeker ook de ouders danken voor het begrip en de inzet om de leerlingen thuis op te vangen. Dat is echt niet te onderschatten, dat zie ik zelf bij mijn twee kleinkinderen”, vertelt de directeur.

Voor de leerlingen die nog niet op school terecht kunnen, blijven onze leerkrachten afstandsonderwijs aanbieden Directeur Jo Dedeurwaerder

Noodopvang

Leerlingen die thuis niet kunnen worden opgevangen, kunnen terecht in de noodopvang op school. De directie van alle Houtemse basisscholen zat samen met het gemeentebestuur om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Zo kan Basisschool Klim-Op, indien nodig, gebruik maken van het naastgelegen Muziekcentrum en de pastorietuin om extra ‘bubbels’ op te vangen. “Het gemeentebestuur bezorgde ons mondmaskers, gezichtsschermen en ontsmettingsmateriaal voor de klassen. Daarnaast wordt een personeelslid van de buitenschoolse opvang Ferm ingezet om mee te helpen in de voor- en naschoolse opvang. Het spreekt voor zich dat we dit appreciëren. We maken op school een opvanggroep voor kleuters en een groep voor leerlingen van de lagere school. We stellen vast dat veel ouders er voor kiezen om hun kinderen thuis te houden, op die manier is het haalbaar voor ons om de opvang te organiseren. Voor de leerlingen die nog niet op school terecht kunnen, blijven onze leerkrachten afstandsonderwijs aanbieden”, gaat Dedeurwaerder verder.

Verbouwing kloostergebouw

Tijdens de voorbije coronaweken werd verder gewerkt aan de verbouwing van het kloostergebouw. Die werken naderen stilaan het einde. “Momenteel worden de verbouwingswerken aan het klooster afgewerkt. In september nemen we drie nieuwe klassen, een zorgklasje, een opvangruimte en burelen voor het secretariaat in gebruik. Daar kijken we naar uit. Intussen krijgt de hele school een nieuw super geïsoleerd dak en zorgen we voor een ventilatiesysteem in alle klassen. Samen met de 40 geïnstalleerde zonnepanelen zal dat ervoor zorgen dat we de eerste klimaatneutrale school worden van Sint-Lievens-Houtem. De toekomst ziet er dus goed uit voor onze Bavegemse dorpsschool”, besluit de directeur hoopvol.