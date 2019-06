9-jarige Liam derde in mini Parijs-Roubaix: “Ik kom hier terug om te winnen zoals Tom Boonen” Frank Eeckhout

05 juni 2019

15u03 8 Sint-Lievens-Houtem Derde op 139 deelnemers. De 9-jarige Liam Dierickx uit Letterhoutem glunderde zondag op het podium naast de piste in Roubaix. Even voordien was hij als eerste Belg over de aankomst gebold in zijn eerste kasseiklassieker, na een Nederlander en een Brit. “Ik kom hier terug om te winnen, net zoals Tom Boonen", zegt Liam ambitieus.

‘Als ie maar geen voetballer wordt. Ze schoppen ‘m misschien half dood.’ Deze hit van Boudewijn de Groot was zeker niet van toepassing ten huize Dierickx. Papa Bart had immers niets liever gehad dan dat zoon Liam in zijn voetsporen zou treden. Bart Dierickx was immers een begenadigd voetballer die elk seizoen tientallen keren de weg naar doel vond. “Toen Liam vijf jaar was, liet ik hem eens meetrainen bij Eendracht Houtem. Ik had meteen door dat het niets ging worden. In plaats van achter te bal te lopen, stond hij bloemetjes te plukken op het veld", lacht Bart.

Kleine Tom Boonen

Ook toen papa bij KVV Windeke speelde, bleef Liam’s bal in de wagen liggen. “Ik reed liever rondjes met mijn fiets. Omdat ik zo snel fietste en over goede stuurmanskunten beschikte, noemden de spelers mij kleine Tom Boonen. Twee jaar geleden sloot ik mij aan bij Wielerbond Vlaanderen en begon ik wedstrijdjes te rijden. Vorig jaar bolde ik drie keer als eerste over de aankomst. Ik behaalde ook twee tweede en drie derde plaatsen. Dit jaar staat de teller al op drie zeges. Al blijft mijn derde plaats in Parijs-Roubaix wel veruit de mooiste prestatie", zegt Liam.

Kasseistroken verkend

Om zich voor te bereiden op zijn eerste klassieker oefende Liam op de wielerpistes in Affligem en Borsbeke. “We gingen ook rondjes rijden op de piste in Roubaix. De kasseistroken hebben we ook verkend. Daardoor wist ik welk spoor ik moest kiezen", gaat de knaap verder. Ondanks de korte afstand (tien kilometer) werd de wedstrijd een hele beproeving voor de jonge wielrennertjes. “Ik startte van op de veertigste plaats en moest dus heel wat renners inhalen om goed te zitten voor de zware kasseistrook van 1.400 meter in Hem. Mijn ouders hadden mij ingepeperd dat ik daar bij de eerste tien moest zitten, wilde ik meedoen voor de overwinning. Halverwege die kassiestrook zat ik in tweede positie in het spoor van de leider. De laatste zeven kilometer tot de aankomst wist ik mijn positie vooraan te behouden. Ik draaide als derde de piste op in Roubaix, maar ik had geen kracht meer om mee te sprinten voor de zege", geeft Liam toe.

De jonge wielrenner heeft de smaak van de kasseien te pakken en wil zeker nog terugkeren. “Om te winnen, zoals Tom Boonen heeft gedaan”, besluit Liam.