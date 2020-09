70 liter neerslag zorgt hier en daar voor wateroverlast Frank Eeckhout

26 september 2020

14u19 6 Sint-Lievens-Houtem Een neerslagzone met 70 liter regen per vierkante meter op goed 24 uur heeft hier en daar voor wateroverlast gezorgd in Sint-Lievens-Houtem.

Herfststorm Odette zorgde in Sint-Lievens-Houtem vooral voor veel regen: zo’n 70 liter op 24 uur. Dat vertaalde zich hier en daar voor wateroverlast. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem werd opgeroepen voor problemen in de Schoolstraat waar een plat dak dreigde te begeven onder het gewicht van het water. In de Polbroek dreigden dan weer enkele kelders onder water te lopen. Dat werd verholpen door het aanbrengen van zandzakjes. In Strijmeers en Kattenbos in Vlierzele konden de riolen het vele water niet slikken en in de Nederweg bleef het water staan ter hoogte van de beek.