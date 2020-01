50 jaar Animo: Toneelgroep speel rusthuiskomedie Frank Eeckhout

20 januari 2020

09u56 2 Sint-Lievens-Houtem Toneelgroep Animo uit Bavegem speelt op zaterdag 1 februari om 19.30 uur de première van Drie gekke bompa’s in het Parochiecentrum.

Gustaaf, Emiel en Prudent sluiten de laatste jaren van hun leven in Home Reanimo. Gustaaf, die het verlies van zijn vrouw en de liefdeloze houding van zijn kinderen moeilijk kan verwerken, wordt door zijn twee nieuwe vrienden op verschillende aangename en onaangename manieren geholpen om zich aan te passen aan het leven in het bejaardentehuis. Hoofdverpleegster Laura probeert de drie mannen met strenge hand in toom te houden.

Na de première zijn er nog voorstellingen op zondag 2 februari, vrijdag 7 februari en zaterdag 8 en 15 februari. Kaarten kunnen besteld worden op het nummer 0496/12.99.11 en bij de spelers.