3.000 euro boete voor Nieuw Houtem voor inbreuk op privacy nieuwe inwoners Rutger Lievens

13 augustus 2020

21u15 3 Sint-Lievens-Houtem Burgemeester Lieven Latoir van het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem is door de Gegevensbeschermingsautoriteit veroordeeld tot een administratieve geldboete van 3.000 euro en een berisping wegens inbreuken op de privacy. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 had de partij Nieuw Houtem van de burgemeester nieuwe inwoners van de gemeente apart aangeschreven op basis van onrechtmatig verkregen persoonsgegevens.

Eind vorige maand legde de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de boete en de berisping op. Uit de documenten blijkt dat het om een dossier over de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Sint-Lievens-Houtem gaat.

Er was een klacht binnengekomen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit tegen Nieuw Houtem, de partij van burgemeester Latoir, wegens de verwerking van de persoonsgegevens van kiezers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De persoon in kwestie ontving in de aanloop van de verkiezing een brief thuis met verkiezingspropaganda van de partij, waarbij hij aangeschreven werd als ‘mogelijk een nieuwe Houtemnaar’. De partij kon op basis van de kiezerslijst onmogelijk weten dat hij een nieuwe inwoner was van de gemeente.

De klager voerde ook een aantal schermafbeeldingen van Facebook toe, waarin een andere kandidaat van de partij het volgende stelde: “(..) iedereen die een kiezerslijst krijgt (iedere kandidaat) én die een beetje met excel kan werken kan deze uitfilteren, maar je moet natuurlijk beetje moeite doen.”