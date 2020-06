28 elektrische deelauto’s in Denderstreek en Vlaamse Ardennen Frank Eeckhout

22 juni 2020

17u19 3 Denderstreek In vijftien Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten zijn vanaf vandaag één tot drie elektrische deelwagens ter beschikking. Hoewel autodelen in Vlaanderen aan een opmars bezig is, is het aanbod aan deelwagens in Zuid-Oost-Vlaanderen nog erg beperkt. “Dit initiatief betekent een enorme boost voor de gedeelde mobiliteit in deze eerder landelijke regio en zal over twee jaar 272 ton CO2 besparen", zegt coördinator mobiliteit bij SOLVA Ewout Depauw.

De grootste klimaatuitdaging vandaag ligt binnen de mobiliteitssector, één derde van de uitstoot in de regio komt immers van transport. De (privé)-wagen is en blijft koning en de inspanningen die geleverd worden om de wagen te laten staan, zijn niet altijd succesvol. Via een lokaal klimaatproject, gesubsidieerd door Vlaanderen, neemt intercommunale SOLVA met ondersteuning van Autodelen.net en Valckenier het initiatief om deze uitdaging aan te gaan. Ook de besturen zullen de deelwagens gebruiken voor dienstverplaatsingen.

Verruimd aanbod met tal van voordelen

“Autodelen is gebaseerd op een eenvoudig principe: de auto is enkel in gebruik wanneer dat nodig is. De manier waarop een deelauto fungeert, heeft namelijk invloed op de denkwijze en het gedrag van mensen. Autodelen kan mensen doen nadenken over de noodzaak van hun verplaatsingen en hen ertoe aanzetten om efficiënter om te gaan met die ene autorit. Nog te vaak zie je mensen voor kleine verplaatsingen de auto nemen of combineert men niet meerdere verplaatsingen in één rit. Gebruikers van deelauto’s leggen minder voertuigkilometers af en kiezen principieel voor duurzame alternatieven. Een deelwagen staat minder stil, maar vervangt tot 12 privé-wagens. Idealiter is autodelen een stimulans voor mensen om de eigen wagen achterwege te laten en misschien zelfs geen nieuwe auto meer aan te kopen”, licht Vlaamse minister van Mobiliteit Lydia Peeters toe.

Autodelen is duidelijk een concept dat economische en sociale voordelen met zich meebrengt en bijdraagt aan een milieuvriendelijkere mobiliteit. En toch bestonden tot nu toe weinig autodeelmogelijkheden in Zuid-Oost-Vlaanderen, onder andere door de landelijkere context. “Als lokale mobiliteitsaanbieder zette Valckenier vorig jaar de eerste stappen in het autodeellandschap in de Watertorenwijk in Aalst,” vertelt gedelegeerd bestuurder Guy Valckenier. “Met behulp van deelwagens van Valckenier Share kunnen de gemeenten hun bewoners nu een geïntegreerd en duurzaam, maar ook laagdrempelig alternatief voor lokale verplaatsingen aanbieden.”

Eén abonnement, toegang tot 30 deelwagens

Alle deelnemende gemeenten (Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Kluisbergen, Lede, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem) stappen in het deelsysteem via dezelfde autodeelaanbieder. Inwoners kunnen via een gratis registratie gebruik maken van alle deelwagens in alle deelnemende gemeenten. Autodelen is immers pas interessant voor gebruikers als er ook een auto beschikbaar is wanneer de gebruiker er behoefte aan heeft. In september volgt in elke gemeente een gratis infosessie voor inwoners. Op de website van www.valckeniershare.be zijn 10 concrete instructiefilmpjes te vinden waar je alles verneemt over de registratie, gebruik van de deelwagens en tips over elektrisch rijden.