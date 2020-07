223 zelfstandigen krijgen samen ruim 1,7 miljoen euro Vlaamse coronapremies uitbetaald Frank Eeckhout

16u09 1 Sint-Lievens-Houtem In Sint-Lievens-Houtem hebben 223 zelfstandigen samen ruim 1,7 miljoen euro aan compensatiepremies uitbetaald gekregen.

Vlaanderen heeft tot op vandaag maar liefst 1,27 miljard compensatiepremies uitbetaald. Daarvan gaat 382 miljoen euro naar Oost-Vlaamse bedrijven. In Sint-Lievens-Houtem genieten 223 zelfstandigen van compensatiepremies goed voor een bedrag van ruim 1,7 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Maurits Vande Reyde (Open Vld) heeft opgevraagd. “De steun was goed om onze economie overeind te houden, maar we mogen niet blind zijn voor de gevolgen van 1,27 miljard aan uitgaven waarmee je de wachtlijsten voor personen met een beperking nagenoeg zou kunnen wegwerken”, aldus Vande Reyde.