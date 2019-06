Zomerbar Le Verger in Cotthem Frank Eeckhout

27 juni 2019

18u09 8 Sint-Lievens-Houtem In het Houtemse gehucht Cotthem opent op vrijdag 5 juli zomerbar Le Verger.

Le Verger is het Frans voor boomgaard. De zomerbar wordt dan ook ingericht in de tuin van B&B De Boomgaard in Cotthem. Le Verger is elke donderdag, vrijdag en maandag open vanaf 17 uur. Op zaterdag en zondag kan je er al vanaf 14 uur terecht. Elke donderdag wordt een thema-avond voorzien en op vrijdag is er afterwork. Le Verger schenkt bieren, frisdranken, cocktails en tapas in een uniek kader. Bij slecht weer blijft Le Verger gesloten. Het openingsweekend valt samen met Cotthem kermis.