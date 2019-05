“We nemen al heel wat initiatieven voor veilige schoolomgevingen” Frank Eeckhout

27 mei 2019

19u19 2 Sint-Lievens-Houtem “We nemen al heel wat initiatieven voor veilige schoolomgevingen", zegt Houtems schepen van Mobiliteit Tim De Groote (NH). Hij reageert daarmee op de oproep van Open Vld om de schoolomgevingen in Sint-Lievens-Houtem veiliger te maken.

Op de gemeenteraad spoorde Open Vld het gemeentebestuur aan om meer actie te ondernemen voor veilige schoolomgevingen. Recent publiceerde het Staatsblad een nieuw besluit van de Vlaamse regering dat het aanvragen van subsidies voor die ingrepen mogelijk maakt. “Vandaag kunnen gemeenten al subsidies krijgen om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren. Dit zijn meestal grote projecten met een lange doorlooptijd en grote planlast. Er was vraag om de verkeersveiligheid snel te kunnen verhogen door kleine infrastructurele maatregelen, zonder dat daarvoor een hele procedure doorlopen moet worden. Het gaat over ingrepen binnen een straal van 100 meter van de schoolpoort of tot het eerste kruispunt. De gemeente kan een keer per jaar een subsidie-aanvraag indienen voor één tot maximum tien schoolomgevingen op haar grondgebied. Door ook voor meerdere schoolomgevingen een gemeenschappelijke subsidie-aanvraag te doen, krijgt de gemeente de kans om de maatregelen die men wil nemen in te passen in een gemeentelijke visie", zegt Lothar Van Santen (Open Vld).

Schepen Tim De Groote zegt dat momenteel volop werk gemaakt wordt van Octopus 2.0. “Daarin zitten vertegenwoordigers van alle Houtemse scholen. We hopen dat plan begin volgend jaar te ontrollen. Ondertussen wordt ook werk gemaakt van een schoolroutekaart om kinderen de veiligste weg naar school te tonen. Die kaarten moeten tegen het begin van volgende schooljaar klaar zijn", reageert De Groote.