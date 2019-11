Kris De Smet over de geschiedenis van ‘de Snaar’ en ‘de Nieuwe Snaar’ Frank Eeckhout

16 november 2019

14u38 3 Sint-Lievens-Houtem Kris De Smet geeft op maandag 25 november bij Neos Sint-Lievens-Houtem een muzikale lezing over de geschiedenis van ‘de Snaar’ en ‘de Nieuwe Snaar’.

Kris De Smet maakte heel de geschiedenis van ‘de Snaar’ en ‘de Nieuwe Snaar’ mee als muzikant. Zijn hoofd zit vol anekdotes over het tourneeleven dat een periode van 44 jaar omspant. “Hij vertelt ons de ganse geschiedenis van de groep aan de hand van sappige, pittige, vrolijke en minder vrolijke verhalen. Kris illustreert dit met filmpjes en muziek uit zijn uitgebreid archief. Bovendien voert hij live een paar korte acts uit met unieke attributen en instrumenten. Als publiek krijg je ook de kans om een verzoeknummer aan te vragen", zegt Jan D’Hauwe.

De lezing vindt plaats in zaak De Kring op het Marktplein en start om 14 uur. Meer info over de voordracht en over Neos Sint-Lievens-Houtem vind je op www.neosvzw.be/sintlievenshoutem.