Klavertjevierwandeling tussen de bomen in Cotthem Frank Eeckhout

23 september 2019

16u16 8 Sint-Lievens-Houtem NEC De Pastorie gaat op zondag 6 oktober wandelen tussen de bomen in het idyllische Cotthem op de grens van Sint-Lievens-Houtem, Hillegem en Oombergen.

Tussen bomen en mensen bestaat een oeroude relatie. Sommige soorten gaan soms letterlijk levens lang mee, over generaties heen. Individuele eiken, linden, platanen, tamme kastanjes en olijfbomen kunnen zeker tot 1000 jaar oud worden. In de aanloop van de week van het bos staat natuurgids Gunter Stoops stil bij de levenscyclus van bomen : de groei van zaadje tot boom, met mee- en tegenvallers, met aanpassingen aan veranderende omstandigheden, van oud worden en aftakelen. Kortom het leven van de boom zoals het is. De wandeling start om 14 uur aan De Pikardijn, Cotthem 6 in Sint-Lievens-Houtem. Deelname is gratis, aangepast schoeisel vereist.