‘De Stoel’ zet negende Berenfeesten extra in de kijker Frank Eeckhout

23 juni 2019

11u16 0 Sint-Lievens-Houtem Met een berenstoel waarvan inwoners de locatie moeten trachten te achterhalen, zet Gezinsbond Vlierzele-Zonnegem de negende editie van de Berenfeesten in de kijker. “We lanceren deze wedstrijd via onze sociale media kanalen", zegt Stefaan Deconinck.

Quinten De Coster uit Vlierzele zat zaterdag als eerste in de Berenstoel. Die stond in een trage weg langs Bussegem en aan de deelnemers werd gevraag om een knuffel mee te brengen. “Uiteindelijk daagden zo’n 20 deelnemers op. De winnaar kreeg een mooie prijs, geschonken door Kwaliteitsslagerij Robby en Nathalie", vertelt Stefaan Deconinck. Om de Berenfeesten in de picture te zetten lanceert de gezinsbond dit jaar via de sociale media een wedstrijd waarbij een grote beer in een strandstoel geplaatst wordt ergens in Vlierzele of Zonnegem. “Dat gebeurt nog op 29 juni en op 6 juli. De foto van deze plaats wordt telkens om 17 uur gelanceerd via Facebook en Instagram. Er wordt dan opgeroepen om een bepaald voorwerp mee te brengen naar de plaats waar de beer zich bevindt. Uiteraard is hier telkens een mooie prijs aan verbonden", legt Stefaan de spelregels uit.

Het startschot van de Berenfeesten wordt gegeven op vrijdag 12 juli om 20.30 uur met de kermisbar met live lounge muziek van Benny Frank en Henry James. “Op zondag 14 juli start om 13 uur aan de Kring in Vlierzele een sneukelfietstocht door Vlierzele en de aangrenzende dorpen. De optocht van de Reuzenberen gaat om 15.30 uur van start. De stoet wordt omstreeks 17 uur verwacht aan de kerk. Vanaf dan kunnen hongerige kermisgangers ook terecht aan vijf foodtrucks en brengt schlagerzanger Nico er de kermissfeer. Daarna volgen nog tal van optredens. De kermis wordt maandagavond afgesloten met een vuurwerk", besluit Stefaan.

Het volledige kermisprogramma is te vinden op www.gezinsbond.be/vlierzele.