“De kust of de Ardennen? Ook Vlamingen in het buitenland snakken naar toeristen” Frank Eeckhout

17 april 2020

16u08 0 Sint-Lievens-Houtem Wordt het deze zomer koppen lopen aan de kust of in de Ardennen? Of trekken we alsnog naar het buitenland? “Ook Vlamingen met vakantiehuisjes in het buitenland snakken naar toeristen. Hier bij ons in de Dordogne zal het trouwens veiliger zijn dan in eigen land. Maar dan mag er uiteraard geen reisverbod uitgevaardigd worden voor deze zomer", Marnic Baeyens (56) en Carine Otte (55) vanuit hun vakantiehuis in Frankrijk.

In het zuiden van de Dordogne, aan de rand van het Middeleeuwse dorpje Belves, ligt B&B Le Petit Bonheur. Vakantiegasten worden er in het Houtems dialect ontvangen door Marnic en Carine. En door hun border collie La Chouffe, een verwijzing naar het gelijknamige Belgische bier. Dertien jaar geleden liet het koppel België achter zich. In hun gerestaureerde achttiende-eeuwse hoeve op een steile heuvel aan de rand van Belvès, kunnen Marnic en Carine 20 vakantiegasten ontvangen. Maar door de coronacrisis ligt het vakantiedomein er maar verlaten bij.

“Normaal start het zomerseizoen in de paasvakantie maar nu is dat ten vroegste op 12 mei. Tot 11 mei zit Frankrijk immers in lockdown waardoor we geen gasten mogen ontvangen. We hopen uiteraard dat de maatregelen volgende maand versoepelen zodat het zomerseizoen zich op gang kan trekken. Het domein en de kamers liggen er uitnodigend bij. Het is jammer dat niemand er kan van genieten", vertelt Marnic. In tegenstelling tot bij ons, krijgen horeca-uitbaters in Frankrijk geen hinderpremie of overbruggingsrecht. “Enkele de afbetalingen zijn opgeschort", gaat Marnic verder. “Wij teren dus op de inkomsten van de voorbije jaren. Maar als de crisis nog lang aansleept, zullen we met een grote financiële kater blijven zitten. Het zomerseizoen is zo goed al volgeboekt en voorlopig heeft nog niemand geannuleerd maar iedereen kijkt wel met argusogen naar de crisis. Gelukkig heeft president Marcron gezegd dat hij erover nadenkt enkel een inreisverbod uit niet-Schengen landen in te voeren. Toeristen uit Europe en dus ook uit Vlaanderen, zouden wel welkom zijn deze zomer. Aan die woorden trekken we ons op.”

Dat de Belgische overheid en de horecafederatie oproep om dit en volgend jaar vakantie in eigen land te vieren, zint het uitgeweken Houtems koppel allerminst. “Ze roepen op om met duizenden op een strand te kruipen terwijl je hier in de Dordogne kilometers kunt fietsen en wandelen zonder ook maar iemand tegen te komen. Bovendien is de streek hier gespaard gebleven van de corona-uitbraak. Een vakantie bij ons is dus veel veiliger dan een vakantie aan de Belgische kust. Laat ons vooral verder dromen over vakantiemogelijkheden deze zomer. Toegegeven, het zal niét worden zoals de voorbije zomers maar mensen zijn flexibele wezens en zullen zich snel aanpassen aan veranderende gewoontes. Blijf plannen maken. En laat je intussen niet opnaaien door de media of door politici die meehuilen met de wolven in het bos", besluit Marnic.