Zumbaleraar Steve De Bie zorgt elke avond voor een Zumba Live vanuit zijn woonkamer Joeri Seymortier

01 april 2020

11u40 0 Sint-Laureins Zumbaleraar Steve De Bie uit Sint-Laureins wil iedereen in coronatijden aan het bewegen krijgen, en organiseert elke avond online een Zumba Live vanuit zijn woonkamer.

Steve De Bie geeft normaal elke avond zumbales, in Sint-Laureins, Eeklo, Blankenberge, Aardenburg en Waterlandkerkje. Maar zijn leerlingen kunnen nu niet naar de les komen en dus komt de les nu naar de leerlingen thuis. “Elke avond in de week zorg ik voor een uurtje zumba via de sociale media”, zegt Steve De Bie. “Het is belangrijk dat we ook in deze coronatijden goed blijven bewegen. Ik wou de lessen eigenlijk streamen via mijn Facebookpagina, maar dat blijkt niet mogelijk. Daarom werk ik met de app Zoom. Ik schuif elke avond om 20 uur alle meubels in mijn woonkamer aan de kant om een zumbales te kunnen streamen. Op woensdag is dat om 19 uur. Iets voor de start zet ik een uitnodiging voor Zoom op mijn Facebookpagina, en zo kan iedereen die wil inloggen. Het is gratis en leuk om een coronadag op een gezonde manier af te sluiten.”

Je vindt alle info op de Facebookpagina van Steve De Bie.