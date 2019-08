Zowat overal omrijden in Sint-Laureins: “We krijgen mooi en veilig dorp in de plaats” Dorpskernvernieuwing in meest hinderlijke fase Joeri Seymortier

25 augustus 2019

11u46 0 Sint-Laureins De dorpskernvernieuwing van Sint-Laureins zit in een stroomversnelling, en dat zullen de inwoners en bezoekers van het polderdorp geweten hebben. Het kruispunt van de Dorpsstraat met de Leemweg is nu dicht, en dat is zowat het knooppunt van Sint-Laureins. Het is dus omrijden. “Even door de zure appel bijten, en we krijgen een mooi en veilig dorp in de plaats”, klinkt het.

De dorpskernvernieuwing van Sint-Laureins is al in april gestart, maar zit nu in de meest hinderlijke fase. Nadat Sint-Laureins twee jaar geleden al afgesneden werd van de buitenwereld, toen het kruispunt met de N49 afgesloten werd, is het nu tijdelijk ook in het dorp zoeken om de juiste weg te vinden.

“Fase drie en vier van onze dorpskernvernieuwing is nu in uitvoering, en dat voelen we echt wel in het dorp”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Het is de meest ingrijpende fase van de werken. Het tracé tussen het kruispunt Dorpsstraat en Leemweg tot Nieuwbedelf is onderbroken. Het kruispunt van de Dorpsstraat met de Vlamingstraat wordt afgesloten. Doorgaand verkeer op deze belangrijke verkeersas is enkele maanden niet meer mogelijk. Er is een grote omleiding voor het doorgaand verkeer, én een lokale omleiding. De Lijn plant een omleidingsroute voor de bus met vervanghaltes. De werken situeren zich in het hartje van ons dorp. We moeten even door deze zure appel bijten, en dan krijgen we een mooi en veel veiliger dorp”, zegt de burgemeester.

Omleiding

De grote omleiding voor wie eigenlijk niet in het dorp van Sint-Laureins moet zijn, loopt van op de N455 die uit de tunnel onder de N49 komt, zo de Kruiskensstraat in, via de Hoogte naar de Sint-Jansstraat, om via de Sint-Janspolderdijk zo weer op de hoofdweg N455 terecht te komen. De lokale omleiding rond de werken van het dorp, loopt via de Rommelsweg, Caatsweg, Goochelaarsstraat, de Comercaatsweg, zo over het kanaal, dan naar de Kantijne, en zo aan Moerhoofde weer over het kanaal.

Nieuwe voorrang

De werken zijn nu vier maanden bezig. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waar afvalwater en regenwater van elkaar gescheiden worden. De weg wordt volledig vernieuwd, er worden nieuwe fietspaden aangelegd, en het dorpsplein wordt volledig heraangelegd.

Het doorgaand verkeer tussen Eeklo en Sint-Margriete zal na de werken op het dorp voorrang hebben. Zwaar verkeer wordt in de dorpskern verboden Burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders)

“Het tracé van de Leemweg naar Dorpsstraat en Vlamingstraat is een drukke verkeersas met veel doorgaand verkeer”, zegt de burgemeester. “De Dorpsstraat is een druk bezochte straat met veel handelszaken, horeca en scholen. Na de aanleg van nieuwe rioleringen wordt de dorpskern vernieuwd, en meer ingespeeld op de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Daarom wordt de voorrang aangepast in enkele straten. Het doorgaand verkeer tussen Eeklo en Sint-Margriete zal na de werken op het dorp voorrang hebben. Zwaar verkeer wordt in de dorpskern verboden”, zegt Van de Moere nog.