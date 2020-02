Zonnepanelen op dak sporthal Sint-Laureins en gemeenteschool Watervliet Joeri Seymortier

25 februari 2020

Sint-Laureins Sint-Laureins denkt aan het klimaat en gaat de komende jaren investeren in heel wat zonnepanelen.

De sporthal van Sint-Laureins heeft al een nieuw dak, en daar moeten de komende jaren zonnepanelen op komen. “We voorzien 150.000 euro voor de zonnepanelen op onze sporthal en voor de installatie van elektrische laadpalen aan onze sporthal”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Er komen ook voor 150.000 euro zonnepanelen op het dak van de school in Watervliet. Eenzelfde bedrag wordt de komende vijf jaar voorzien voor het isoleren van gemeentelijke gebouwen, en het vervangen van stookketels. Verder willen we voor ons klimaat nog inzetten op het overschakelen op led voor onze openbare verlichting, en de omschakeling naar een milieuvriendelijk wagenpark. Vanaf het voorjaar van 2021 start in Sint-Laureins ook een project rond de aparte inzameling van groenten-, fruit- en tuinafval.”