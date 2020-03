Zondag muziek in elke hoek van het dorp: Sente Swingt trekt naar Watervliet Joeri Seymortier

05 maart 2020

Op zondag 8 maart is er een nieuwe editie van Sente Swingt. Dit jaar trekt het muziekfestival naar deelgemeente Watervliet.

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de gemeentelijke muziekschool van Sint-Laureins een gratis muzikaal festijn in een van de deelgemeenten. Zondag 8 maart is Watervliet aan de beurt. “Sente Swingt is een jaarlijks event waarbij de gemeentelijke muziekschool de talenten van haar leerlingen in de kijker zet”, zegt schepen Claudine Bonamie. “Er zijn optredens op verschillende plaatsen in Watervliet. Onder andere in de kerk, de Regenboogschool, Bistro Bono, Brasserie Niveau en Residentie Helios treden leerlingen van de muziekschool op. Bezoekers kunnen van de ene locatie naar de andere wandelen en zo verschillende groepen zien en horen. De muziekschool krijgt voor Sente Swingt ook de ondersteuning van de gemeentelijke muziekgezelschappen.”

Fanfare Nooit Gedacht mag Sente Swingt openen in de Onze- Lieve-Vrouwkerk om 14 uur, gevolgd door de Sentse organist Florian Rodts die op het historisch orgel van de kerk speelt en Fanfare Eendragt Maekt Magt sluit het muzikaal festijn in de Onze-Lieve- Vrouwkerk af.

Van 14 tot 17 uur. Gratis toegang. Meer info op de Facebookpagina ‘Sente Swingt’.