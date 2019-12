Zondag kerstfeest in rusthuis Sint-Jozef Joeri Seymortier

13 december 2019

10u52 2 Sint-Laureins Zondag 15 december kan je in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins naar een kerstfeest. Regen of niet: het feest wordt binnen gehouden.

Zondag kan je van 14 tot 18 uur terecht in de Rommelsweg 12 in Sint-Laureins. “Naar jaarlijkse traditie organiseert het woonzorgcentrum samen met de bewoners een sfeervol kerstfeest”, zegt schepen Tom Lacres. “Het hele dorp is welkom. Je kan snuisteren langs de leuke kraampjes. In de cafetaria kan je genieten van een drankje en versnaperingen in huiselijke, warme sfeer. De leerkrachten en ouderraad van de gemeentelijke bassischool De Regenboog verkopen onder andere oliebollen tijdens het kerstfeest.”