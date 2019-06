Zondag 9 juni mooi weer? Kom picknicken op het Stee in Watervliet Joeri Seymortier

03 juni 2019

08u36 0 Sint-Laureins Op zondag 9 juni organiseert Steevenement een picknick op het Stee in Watervliet.

Steevenement is een nieuwe vereniging die wat meer leven wil brengen in het dorp van Watervliet. De picknick van zondag 9 juni is een tweede evenement. Bij mooi weer wordt iedereen vanaf 12 uur uitgenodigd op het Stee, om daar te picknicken. Je moet niet inschrijven en brengt gewoon alles zelf mee. “Een ideaal moment om met bekenden en onbekenden samen te eten, te drinken en bij te praten”, klinkt het bij de organisatoren.