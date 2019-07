Zomerattractie in Meetjesland: doolhof in maïsveld van 1,3 hectare Deel opbrengst gaat naar voetballers van The Red Flamingos Team Joeri Seymortier

10 juli 2019

16u00 0 Sint-Laureins Vanaf donderdag 11 juli kan je aan restaurant De Roste Muis in Waterland-Oudeman verloren lopen in een maïsdoolhof van 1,3 hectare groot. Goed voor een uurtje speurplezier, en je steunt meteen ook het goede doel. Het doolhof blijft open tot eind september.

Peter Haegeman van De Roste Muis zit niet om een stunt verlegen. Hij maakte ooit een metershoge muis in sneeuw, en liet zelfs ooit een helikopter aanrukken om de kreek aan zijn deur sneeuwvrij te maken voor de schaatsers. Deze keer blijft hij met beide voeten in de aarde, en zorgt hij tot eind september voor een maïsdoolhof.

“In 2000 hebben we in Sint-Laureins al eens een maïsdoolhof gehad, dus vond ik het na 19 jaar hoogtijd om dat nog eens over te doen”, zegt Peter Haegeman. “In het voorjaar zag ik dat het stuk grond naast mijn restaurant nog niet bezaaid was. De bevriende boer ging er maïs op zetten. Ik heb meteen alle maïs opgekocht, om er een maïsdoolhof van te maken. Toen de maïs dertig centimeter hoog was, heb ik het parcours en de gangen gemaaid. Neen, ik had vooraf geen plan gemaakt. Ik heb gewoon een pad gemaakt van de ingang naar de uitgang, en nadien heel wat zijsporen bij gemaakt die doodlopen. Je hebt toch zeker tussen een half uur en een uur nodig om uit het doolhof te geraken. Om het nog wat leuker te maken, moet je onderweg ook wat vragen oplossen. Daarmee zijn mooie prijzen te winnen. We geven onder andere een weekendje weg in De Heilige Rita, onze vakantiewoning.”

Voetbalploeg

Bezoekers aan het doolhof betalen 5 euro per persoon. Daarvan gaat 1 euro rechtstreeks naar het goede doel. Peter en Ilse van De Roste Muis ondersteunen The Red Flamingos Team, waarvan Sentenaren Michel Welvaert en Stijn Chaves Daguilar deel uitmaken. “Zij zetten Amputee Football mee op de kaart”, legt Peter uit. “Amputee Football is een speciale voetbalvorm. De spelers voetballen op krukken en hebben een afwijking aan het been. De doelman heeft een afwijking aan een bovenste ledemaat. Dat kan door een amputatie zijn, maar ook door een aangeboren afwijking. Er is in ons land een nationale ploeg voor Amputee Football: The Red Flamingos. We hopen die mensen eind september een mooi bedrag te overhandigen.”

Lize Accoe

Op donderdag 11 juli wordt het maïsdoolhof officieel geopend, om 19.30 uur in aanwezigheid van het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Tijdens de feestelijke opening geniet je vanaf 20 uur van het optreden van Lize Accoe met Sugar ’n Spice, en aansluitend een opzwepende DJ-set van Mr. Leenknecht. De toegang tot het openingsevent is gratis.

Het maïsdoolhof is tijdens de vakantiemaanden juli en augustus geopend van 12 uur tot 19 uur, behalve op dinsdag en woensdag. In september tijdens het weekend, op zaterdag en zondag telkens van 12 tot 17 uur. Voor groepen ook op afspraak.

Info: www.rostemuis.be.