Zestig kaarsjes voor Robert en Jeannine Joeri Seymortier

26 januari 2020

11u52 0 Sint-Laureins Robert Welvaert en Jeannine Baecke zijn door het gemeentebestuur van Sint-Laureins gehuldigd voor hun zestig jaar getrouwd.

Het diamanten koppel leerde elkaar iets meer dan zestig jaar geleden op een Vlaamse kermis op d’hoogte. Het koppel kreeg een dochter Carine en zoon Dirk. Het koppel werkte jarenlang hard op de boerderij. De boerderij werd ondertussen ingeruild voor een nieuwe woning in de Groenstraat in Sint-Margriete. De kinderen zorgen met vier kleinkinderen voor het verdere nageslacht. Robert en Jeannine gaan graag nog fietsen, onder andere naar schoonzoon Geert in Eede.