Zestig kaarsjes op jubileumtaart van Raymond en Lydia Joeri Seymortier

15 september 2019

10u21 2 Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins heeft Raymond Strymes en Lydia De Neve gevierd voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Raymond studeerde voor regent in Oostakker en heeft zijn hele leven in het onderwijs gestaan. Lydia werd verpleegster. Toen de mama van Raymond op jonge leeftijd een beroerte kreeg, ging het gezin op zoek naar een verpleegster. Zo kwam Lydia ten huize Strymes terecht. In 1959 werd er getrouwd, en er volgden zes kinderen: vier meisjes en twee jongens. Er zijn nu ook al elf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.