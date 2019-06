Zestig kaarsjes op huwelijkstaart van Wilfried en Jenny Joeri Seymortier

18 juni 2019

10u11 3 Sint-Laureins Wilfried Van Holsbeke en Jenny Soberon zijn door het gemeentebestuur van Sint-Laureins gevierd voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Wilfried ging in zijn jonge jaren graag eentje drinken in het café van Philibert Rammelaere. Vooral omdat Jenny er toen in het weekend achter de toog hielp. Wilfried werkte eerst in de elektriciteitswinkel in het dorp, en later bij Sidmar. Jenny ging aan de slag bij het OCMW van Sint-Laureins. Het diamanten koppel kreeg een dochter en een zoon. Ook vandaag blijven Wilfried en Jenny heel actief, met oefenmomenten van het zangkoor, de repetities van de toneelvereniging, de ceremonies bij de begrafenisondernemer, de hulp als mantelzorger, en de klusjes in het woonzorgcentrum.