Wie thuis blijft in Sint-Laureins, wordt beloond: “Elke week 500 euro prijzen bij lokale middenstand, en hele zomer fietszoektocht” Joeri Seymortier

23 juli 2020

11u21 0 Sint-Laureins Sint-Laureins wil het deze zomer leuk maken voor de inwoners die in eigen dorp blijven, en zet verschillende acties op poten.

Nog tot 28 augustus wordt iedereen beloond die inkopen doet bij de plaatselijke middenstand. “Elke week geven we als gemeente 500 euro aan Sentebonnen weg, aan mensen die deze zomer lokaal kopen”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Je maakt gewoon een foto van je aankoop en post die op sociale media, samen met #KoopSenteraal #Senter en de naam van de zaak. Elke vrijdag loten we winnaars en wordt 500 euro bedeeld.”

Vanaf nu en dat nog tot 15 oktober kan je in Sint-Laureins ook deelnemen aan een nieuwe fietszoektocht. “Er zijn twee tochten en die brengen je naar elk van onze deelkernen. Zo wordt het een meerdaagse zoektocht, en is het eigenlijk ideaal om een nachtje te blijven slapen in één van onze logies. Er zijn ook mooie prijzen te winnen, want ook hier delen we meer dan 5.000 euro aan Sentebonnen uit”, klinkt het nog.

Info over de fietszoektocht op www.sint-laureins.be/toerisme.