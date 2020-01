Weg met het wapenschild: Sint-Laureins gaat voor modern logo (en dat zit boordevol symboliek) Joeri Seymortier

20 januari 2020

14u36 0 Sint-Laureins Sint-Laureins gooit het wapenschild overboord dat decennialang het symbool van het dorp was. In ruil komt er een modern logo.

Het logo werd na heel wat brainstormsessies ontworpen door grafisch ontwerper Jos Notteboom uit Sint-Laureins. “De boom symboliseert het groene karakter van de gemeente”, legt schepen Tom Lacres (Samen Anders) uit. “In de boom zie je een abstractie van een hand. Deze verenigt de vijf kerngemeenten en kan gelezen worden als een high five die iedereen uitnodigt samen te werken. De knipoog en de glimlach accentueren de kwalitatieve omgeving en het tevreden gevoel van de inwoner. Dat gevoel wordt versterkt door de letter ‘e’ in het woordmerk, dat een kwartslag gedraaid is. Het logo werd opgebouwd in vier kleuren: blauw en drie tinten groen. Het groen legt de link naar de polders en het appelblauwzeegroen naar de kreken. De slagzin ‘buitengewoon natuurlijk’ onderstreept de rust en de buitengewone natuur waarvoor Sint- Laureins gekend is.”

De gemeente voorziet een overgangsperiode van een jaar om het logo aan te passen op alle huidige documenten.