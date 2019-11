Weer verkeer mogelijk in dorp Sint-Laureins: as van Eeklo naar Sint-Margriete open Joeri Seymortier

04 november 2019

15u17 2 Sint-Laureins De dorpskernvernieuwing van Sint-Laureins gaat een nieuwe

fase in, waardoor er opnieuw verkeer mogelijk is in het dorp. De dorpskernvernieuwing van Sint-Laureins gaat een nieuwefase in, waardoor er opnieuw verkeer mogelijk is in het dorp.

De werken in de Leemweg, vanaf het kruispunt met de

Rommelsweg tot aan het kruispunt met de Dorpsstraat, en ook de werken in de

Dorpsstraat vanaf het kruispunt met de Leemweg tot aan het Nieuwbedelf, zijn

klaar. “Doordat deze werken afgerond zijn, is er terug doorgaand verkeer

mogelijk tussen Eeklo en Sint-Margriete”, zegt burgemeester Franki Van de Moere

(Samen Anders). “Dat is een drukke verkeersas, en daardoor werd ook de voorrang

aangepast zodanig dat het doorgaand verkeer voorrang heeft op het verkeer dat

zich begeeft in de Dorpsstraat. Hierdoor wordt het ook veiliger voor de zwakke

weggebruiker.”

Nieuwe fase

Vandaag, maandag 4 november, is al een nieuwe fase van de

vernieuwing van de dorpskern gestart. Het gaat om het tracé in de Leemweg,

vanaf het kruispunt met de Rommelsweg tot aan het kruispunt met de

Eerstestraat. Beide kruispunten blijven gedurende de volledige fase van de

werken open. Eerst wordt de weg opgebroken en de hoofdriolen aangelegd. Nadien

worden de huizen aangesloten op de nieuwe riolen en de straatkolken geplaatst.

Tot slot wordt de weg en de voet- en fietspaden opnieuw aangelegd. Het einde

van deze werken wordt voorzien tegen eind maart 2020.

Dorpsstraat

“Ondertussen gaan de huidige werken in de Dorpsstraat, vanaf

het gemeenteplein tot aan Vrije Basisschool De Schakel gewoon verder”, zegt de

burgemeester. “Het einde van deze werken wordt voorzien op eind december 2019.

In februari 2020 zal het andere deel van de Dorpsstraat aan bod komen, namelijk

vanaf Vrije Basisschool De Schakel tot aan de Smissestraat.”