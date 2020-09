Watervliet: piepklein dorp, maar wel wegwijzer naar tien horecazaken Joeri Seymortier

30 september 2020

08u51 5 Sint-Laureins Wie houdt van een verfrissend drankje of een lekkere hap, moet in Watervliet zijn. Het piepkleine dorp bij Sint-Laureins telt ondertussen maar liefst tien horecazaken.

Om dat in de verf te zetten werd op het Stee in Watervliet een bewegwijzering voor de horeca onthuld. De Senter en de Toeristische Raad hebben daar voor gezorgd. “We willen de horeca helpen promoten en nog beter ondersteunen”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Op het Stee staat nu een overzichtelijke bewegwijzering naar alle horecazaken in Watervliet. Op de bewegwijzering staat verder ook de afstand tot de zaak en welke voorzieningen er aanwezig zijn: bijvoorbeeld een terras, of een kindvriendelijke zaak. De bewegwijzering op het Stee is het eerste proefproject in onze gemeente. Op termijn volgt in elke deelkern van de gemeente een gelijkaardige bewegwijzering naar de horeca.”