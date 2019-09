Vrachtwagen met 605 biggen gekanteld Wouter Spillebeen

09 september 2019

11u22 6 Sint-Laureins In de Molenstraat in Watervliet is deze morgen een vrachtwagen vol biggen gekanteld nadat de chauffeur een lantaarnpaal ramde. De chauffeur is buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar naar schatting 100 tot 150 biggen overleefden het ongeval niet.

De vrachtwagen reed met een lading van 605 biggen in de Molenstraat in de richting van Nederland. De varkens waren net opgeladen aan de Blekkersdijk. Net voor de grens, in een flauwe bocht ter hoogte van Veldzigt liep het mis. De chauffeur begon volgens getuigen te slingeren en raakte eerst een lantaarnpaal aan de rechterkant van de weg. Daarna kantelde de vrachtwagen op zijn zij.

Omdat het ongeval zo dicht bij de Belgisch-Nederlandse grens gebeurde, kwamen zowel hulpverleningszone Meetjesland als de Nederlandse hulpdiensten ter plaatse. De chauffeur kon niet zelf uit de cabine komen en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij is buiten levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Intussen braken een viertal biggen uit, waardoor brandweermannen hen achterna moesten lopen. De biggen werden snel gevangen.

Heel wat biggen komen er slechter van af. Heel wat biggen overleefden de klap niet of waren te zwaar gewond en moesten ter plaatse afgemaakt worden. Enkele biggen zullen waarschijnlijk de komende dagen niet overleven, volgens de brandweer, die schat dat honderd tot honderdvijftig biggen het leven lieten of zullen laten. Twee dierenartsen oordeelden ter plaatse welke dieren het zouden halen. De overlevende varkens worden op een andere vrachtwagen overgezet en zullen door het bedrijf verder medisch opgevolgd worden.

De Molenstraat is intussen afgesloten voor alle verkeer. Na de redding van de biggen moet de vrachtwagen nog rechtgetrokken worden. Het verkeer dat richting Nederland wil, wordt omgeleid via de Oudemansdijk.