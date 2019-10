Violisten en cellisten gemiddeld 11 jaar: ‘Les violons d’été’ geeft concert in kerk Watervliet Joeri Seymortier

24 oktober 2019

09u39 5 Sint-Laureins De jonge violisten en cellisten van de groep ‘Les violons d’été’ uit Eeklo geven op zaterdag 26 oktober een gratis concert in de kerk van Watervliet.

Les Violons zijn een groep jonge musicerende Meetjeslanders, die verbonden zijn aan de Kunstacademie van Eeklo. In augustus trokken ze op muziekkamp naar het drielandenpunt om intensief te repeteren. En dat willen de jongeren zaterdag aan het grote publiek laten zien. “De gemiddelde leeftijd van de groep is door de grote instroom van nieuwe leden, gedaald naar 11 jaar”, zegt Petra Van Belleghem. “Zaterdag 26 oktober om 15 uur zijn ‘Les violons d’été’ te gast in de kerk van Watervliet, met een koffie-en-gebakconcert. Wie de jonge bende eens gratis aan het werk wil zien én horen, komt gewoon langs. Na afloop is er koffie en gebak voor iedereen.”