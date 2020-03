Verwacht op 20 of 22 februari, maar Jules is toch schrikkelbaby Anthony Statius

01 maart 2020

11u52 0 Sint-Laureins Het Meetjesland heeft een ‘schrikkelbaby’. In het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo werd op zaterdag 29 februari Jules Maenhout geboren. Een beetje later dan voorzien, maar dit vinden zijn ouders helemaal niet erg.

Mama Anneloes Beekman en papa Kristof Maenhout uit Sint-Margriete hadden een magische datum in het achterhoofd voor de geboorte van hun kleine spruit Jules. 20-2-2020 of 22-2-2020 zou mooi gestaan hebben op het geboortekaartje, maar uiteindelijk werd het 29 februari voor hun eersteling. Ook een speciale datum want Jules is een schrikkelbaby en zal maar één keer om de vier jaar zijn verjaardag echt kunnen vieren op zijn geboortedag.