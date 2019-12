Vernieuwde Veldstraat Watervliet wordt zondag feestelijk geopend Joeri Seymortier

17 december 2019

13u36 4 Sint-Laureins De Veldstraat in Watervliet bij Sint-Laureins is volledig vernieuwd, en wordt op zondag 22 december feestelijk geopend.

Jarenlang werd in politiek Sint-Laureins gediscussieerd over de aanpak van de Veldstraat in Watervliet. Na jaren geduld is de straat nu vernieuwd, en werd ook een verkeerspoort geplaatst, om het zwaar verkeer uit de straat te weren. Die staat ter hoogte van het voetbalveld en houdt alle voertuigen hoger dan 2,70 meter en breder dan 2,50 meter tegen. Een goede oplossing om de vrachtwagens uit de straat te houden, maar ook de landbouwers in de buurt ondervinden nu wel enige hinder.

“Op zondag 22 december om 10.30 uur wordt de Veldstraat officieel geopend”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Na het doorknippen van het lint zal Paster Sies de Veldstraat en de huizen zegenen. Alles wordt opgeluisterd door de fanfare van Watervliet ‘Eendracht maakt macht’. Alle bewoners van de Veldstraat en inwoners van Watervliet worden na de officiële opening uitgenodigd voor een hapje en een drankje in de voetbalkantine van VK Watervliet.”