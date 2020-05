Verboden om nog water uit Sentse kreken te halen: tot 350 euro boete Joeri Seymortier

29 mei 2020

14u21 1 Sint-Laureins Vanaf vandaag (vrijdag 29 mei) is het verboden om nog water uit de kreken en andere oppervlaktewateren in Sint-Laureins te pompen.

“Al voor het derde jaar op rij, en steeds vroeger op het jaar, worden we geconfronteerd met een zorgwekkende droogte”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “De afgelopen dagen is er vastgesteld dat er in onze gemeente te veel oppervlaktewater wordt gecapteerd voor het beregenen van de landbouwgewassen op de velden. Hierdoor dalen de waterpeilen en debieten in onze waterlopen en kreken snel, en komen die momenteel lager te staan dan normaal in deze tijd van het jaar. Voor sommige kreken is een peilprotocol afgesproken. Het huidige peil benadert nu al de minimum vereiste waterstand, waardoor het kritieke waterpeil snel zal worden bereikt als we geen maatregelen nemen. In afwachting van een eventuele beslissing van de gouverneur en vanuit een voorzorgsprincipe om de waterpeilen niet nog sterker te laten dalen, wordt beslist om een captatieverbod op het grondgebied van de gemeente in te stellen. Inbreuken op dit besluit worden gesanctioneerd met een GAS-boete, die kan oplopen tot 350 euro.”