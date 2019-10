Vanda Meubelen gelauwerd voor hun ambacht Joeri Seymortier

19 oktober 2019

16u35 0 Sint-Laureins Pol Van Daele, de zaakvoerder van Vanda Meubelen uit Sint-Laureins, heeft het label ‘Handmade in Belgium’ ontvangen.

Met het HIB-label wil Unizo makers van authentieke en ambachtelijke Belgische kwaliteitsproducten in de kijker zetten. “Vanda Meubelen staat voor 35 jaar ervaring”, zegt schepen van Lokale Economie Claudine Bonamie (Samen Anders). “Het bedrijf staat gekend voor hoogstaande kwaliteit op gebied van meubels en woninginrichtingen. In onze huidige economie is het als zelfstandige in onze kleine gemeente moeilijk om een zaak bloeiend te houden. Men moet blijven veranderen, meegaan met de hedendaagse trend, en blijven investeren. In een kleine gemeente als Sint-Laureins is kwaliteit leveren en een goede dienstverlening bieden, altijd een troef geweest. Dit label is het bewijs dat ondernemen ook op het platteland nog altijd kan.”