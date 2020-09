Vanaf maandag tijdelijk eenrichtingsverkeer in Leemweg Joeri Seymortier

26 september 2020

11u15 0 Sint-Laureins Vanaf maandag 28 september wordt een tijdelijke regeling van eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Leemweg in Sint-Laureins.

Vanaf maandag voert aannemer Aclagro werken uit aan het fietspad in de Leemweg. Dat gebeurt vanaf de rotonde tot en met huisnummer 133, in de richting Eeklo. Door deze werken is er maar één rijstrook toegankelijk en geldt er een lokale omleiding. De werken moeten ongeveer een maand duren. “Er worden verschillende werken uitgevoerd op dit tracé”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Het gaat om het plaatsen van een persleiding, de grachten worden heraangelegd en er wordt een nieuwe toplaag asfalt voor het fietspad aangelegd. Fietsers kunnen veilig langs beide rijrichtingen de werfzone passeren. Hiervoor wordt een deel van de aanliggende rijstrook gebruikt, en beschikt de Leemweg tijdelijk over één rijstrook. De rotonde blijft toegankelijk.”

Verkeer komende van Eeklo kan via de Leemweg richting centrum of Eerstestraat. Verkeer komende van Sint-Laureins richting Eeklo moet de lokale omleiding volgen via Moersehoofdeweg en Eikendal. “De aannemer is ondertussen ook gestart met het gieten van de onderlagen asfalt van de rijweg en het fietspad in het tracé Leemweg, vanaf de Rommelsweg tot de Vaakweg. Na het gieten van de onderlagen asfalt wordt de bovenbouw verder afgewerkt. De parkeerstroken, voetpaden en bermen worden dan aangelegd”, zegt burgemeester Franki Van de Moere nog.