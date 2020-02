Vanaf maandag nieuwe fase dorpskernvernieuwing Sint-Laureins Joeri Seymortier

29 februari 2020

09u26 0 Sint-Laureins Op maandag 2 maart start de aannemer met de volgende fase van de dorpskernvernieuwing in Sint-Laureins.

Er wordt gewerkt in de Dorpsstraat vanaf de vrije basisschool De Schakel tot en met het kruispunt Smissestraat. Het kruispunt met de Kantijnstraat wordt afgesloten, en ook het kruispunt met de Smissestraat is helemaal dicht. Het tracé Dorpsstraat vanaf het kruispunt met de Leemweg tot aan de schoolpoort van De Schakel is vanaf maandag terug toegankelijk.

Parkeren kan tijdens deze fase het best op de parking van de sporthal en het Godshuis. Deze parking is bereikbaar via de oprit in de Leemweg en de oprit in de Dorpsstraat, naast drankencentrale Rammelaere.

Te voet blijft de doorgang gegarandeerd. De handelszaken blijven dus ook te voet bereikbaar.

Info: www.sint-laureins.be.