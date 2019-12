Uitslaande brand vernielt loods bouwbedrijf: dorpsschooltje ontruimd Cedric Matthys

11u30 1 Sint-Laureins In de Sint-Margrietestraat in Sint-Margriete is rond half negen vrijdagochtend een brand ontstaan in een loods van een bouwbedrijf. Het centrum van de deelgemeente van Sint-Laureins hing volledig onder de rook. Vrije Basisschool De Schakel werd ontruimd. “Je oefent vaak op zulke evacuaties. Nu was het eens voor echt.”

Piet Vandevelde zal zich vrijdag 6 december 2019 nog lang herinneren. Iets na half negen kreeg de directeur van Vrije Basisschool De Schakel in Sint-Margriete een telefoontje van een van zijn leerkrachten. “Er hing rook over de speelplaats”, zegt Vandevelde. “Ik zat op dat moment in onze hoofdschool in Sint-Laureins. Meteen sprong ik in mijn wagen. Ik zag van ver een grote rookpluim en mocht de straat van de school niet inrijden. Ik ben dan maar te voet richting mijn school gestapt. Door de zwarte rook kon ik amper iets zien.” (Lees verder onder de foto.)

Elektrische fietsen

Het dorpsschooltje in Sint-Margriete ligt in vogelvlucht een 150-tal meter van de plaats waar de brand ontstond. In een loods van een bouwbedrijf vatte mogelijks een mobilhome vuur. De ooggetuige die de brand het eerst opmerkte zag immers vlammen uit het voertuig komen. Douglas Van Tomme (32), de zoon van eigenaar, denkt echter dat we eerder in de richting van enkele elektrische fietsen moeten kijken: “Je ziet duidelijk dat grote schuifdeur vooraan de loods verwrongen is door het vuur. Net op die plaats laden we altijd de batterijen van onze fietsen op. Maar goed, verder onderzoek zal wel uitwijzen wat er juist gebeurd is.”

“Het was geen eenvoudige brand”, laat brandweerkapitein Patrick Goossens weten. “De loods ligt middenin Sint-Magriete. Hierdoor baadde het hele centrum in de rook. In samenspraak met de waarnemend burgemeester beslisten we dan ook om het rampenplan af te kondigen. We evacueerden de omwonenden uit hun huis en vroegen via de radio vroegen om alle ramen en deuren gesloten te houden. Daarnaast lieten we de dorpsschool ontruimen. Gelukkig raakte niemand gewond.” (Lees verder onder de foto.)

CO-meting

De 55 kinderen die op dat moment op school aanwezig waren, werden eerst opgevangen in een autogarage vlakbij. Daarna bracht een bus hen naar het hoofdgebouw van Vrije Basisschool De Schakel in Sint-Laureins. “Vanuit hieruit lichtten we alle ouders in”, zegt directeur Piet Vandevelde. “Wie dat wou kon zijn kind komen afhalen. Voor de anderen voorzagen we opvang, maar zij mochten na hun middagmaal al terug naar hun vertrouwde school. Samen met brandweer deden we een CO-meting en alle waarden waren ok. Er hangt wel nog een geurtje in het gebouw, maar dat waait wel weg. Al bij al bij ik tevreden dat het zo vlot verlopen is. Je oefent vaak op zulke evacuaties. Nu was het eens voor echt.”