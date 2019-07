Top vrouwenwielrennen zaterdag in Watervliet: zesde editie BeNeLadies Tour palmt dorp hele dag in Joeri Seymortier

17 juli 2019

10u22 0 Sint-Laureins Zaterdag 20 juni wordt het dorp Watervliet bij Sint-Laureins een hele dag ingepalmd door de top van het vrouwenwielrennen. De zesde editie van de BeNeLadies Tour is er te gast.

Van donderdag 18 tot en met zondag 21 juli rijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen opnieuw door België en Nederland. Op zaterdag 20 juli krijgen de rensters in Watervliet een tweeluik voor de wielen geschoven. “Net voor de middag start het peloton in de toeristische trekpleister Sluis voor een korte voormiddagrit”, zegt schepen Carlos Bonamie (Samen Anders). “De aankomststreep van deze rit wordt getrokken in Watervliet. Het Meetjesland heeft dus opnieuw zijn stem in het verhaal van de BeNeLadies Tour. In de vooravond wordt in en rond de polders van Watervliet een individuele tijdrit gereden, die wel eens heel bepalend kan zijn voor het eindklassement. Toegang tot het evenement is gratis.”

Vanaf 11 uur is er op het Stee in Watervliet een vip-gebeuren, verzorgd door Sander-Jan Beirens. Daarvoor moeten op voorhand kaarten gekocht worden. De eerste passage van de rensters in Watervliet, wordt om 12.10 uur verwacht. De aankomst van de dames elite staat om 13.30 uur gepland.

Om 14 uur start een nieuwelingenkoers, van anderhalf uur. Om 17.30 uur start in het hart van Watervliet dan de individuele tijdrit voor de elite. Om 20.30 uur wordt het sportfeest afgerond.

Info: www.beneladiestour.be.