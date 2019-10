Toch een beetje kermis: wandeling langs horecazaken Watervliet Joeri Seymortier

08 oktober 2019

13u53 0 Sint-Laureins Steevenement organiseert op vrijdag 11 oktober een wandeling langs de verschillende horecazaken in Watervliet.

De winterkermis van Watervliet is niet echt een kermis meer, en daar wil de organisatie Steevenement iets aan doen. Op vrijdag 11 oktober vanaf 19 uur wordt een tocht van een kleine vier kilometer door het dorp georganiseerd, in samenwerking met Brasserie Niveau, Bistro Bono, Bistro ‘t Dorpshart, VK Watervliet, KAJ en Jong KVLV. Er wordt een stop gehouden bij elke deelnemende horecazaak of vereniging.

Wie op voorhand inschrijft via steevenement@gmail.com krijgt een gratis jenever. Je kan ook inschrijven in de deelnemende horecazaken of bij de verenigingen. Inschrijven de dag zelf gebeurt op de kiosk op het Stee, van 19 tot 21 uur.