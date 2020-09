Supporteren uit de wind en regen: VK Watervliet heeft eindelijk staantribune Joeri Seymortier

16 september 2020

11u25 0 Sint-Laureins De supporters van VK Watervliet kunnen eindelijk supporteren door regen en door wind. De gemeente Sint-Laureins heeft een staantribune geplaatst.

Acht jaar geleden werd het voetbalveld van VK Watervliet gedraaid en vernieuwd. Zo lang wachten de supporters van de drie voetbalploegen van Watervliet nu ook al op de staantribune. “We hadden die tribune beloofd en ze staat er nu”, zeggen burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) en schepen Carlos Bonamie (Samen Anders). “Wanneer het waait of regent, is het aan de zijlijn van VK Watervliet echt niet leuk supporteren. Nu kan dat wel, want de supporters worden beschermd door de tribune. De gemeente heeft 13.000 euro betaald.”

De gemeente heeft eerder ook al de Veldstraat vernieuwd. Dat is de toegangsweg naar het voetbalveld van Watervliet. Nu is het nog wachten op een aanpak van de parking aan het voetbalveld, want ook die kan een opsmuk gebruiken.