Steeds drukker in dorpskern Watervliet: “Nood aan maatregelen op N456” Joeri Seymortier

21 augustus 2020

15u49 1 Sint-Laureins Het verkeer in de dorpskern van Watervliet bij Sint-Laureins wordt steeds drukker. CD&V vraagt het gemeentebestuur om maatregelen.

Het is niet de eerste keer dat CD&V aandringt om iets te doen aan de verkeersveiligheid op de N456. “Met het toenemende vrachtverkeer en het extra landbouwverkeer in het oogstseizoen, hebben we in de dorpskern van Watervliet steeds meer chaotische situaties”, zegt Bart Van de Keere (CD&V). “Dat leidt tot gevaarlijke situaties voor zowel zwakke weggebruikers als voor de automobilisten. De situatie zorgt voor veel ergernissen bij de bestuurders van vrachtverkeer, landbouwvoertuigen en andere weggebruikers. De weg door Watervliet blijft een gewestweg, en is een belangrijke verbinding tussen Zeeland en de N49. Overleg met de hogere overheid is dan ook dringend nodig.”

Burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders) zit half september samen met de mensen van Wegen en Verkeer, en legt het dossier dan op tafel. Het dossier komt nadien terug op de tafel van de gemeenteraad.