Stee in Watervliet wordt één groot terras voor vijf horecazaken Joeri Seymortier

26 juni 2020

13u36 0 Sint-Laureins Het Stee in Watervliet bij Sint-Laureins wordt vanaf 3 juli één groot terras, waar vijf horecazaken uit het dorp zullen samenwerken.

De gemeente Sint-Laureins maakt het in elk van de deelkernen mogelijk voor de horeca om terrassen in te richten op openbaar domein. In Sint-Laureins zal café De Keyzer dat deze zomer elk weekend doen op het Dorpsplein. In Watervliet wordt het grootser en slaan vijf horecazaken de handen in mekaar. Het gaat om Dorpshart, Trent-Neuf, Niveau, Madame Moulin en Sies. “Samen zullen die vijf horecazaken een gezellig terras maken op het Stee van Watervliet”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Elke deelkern heeft het voorstel gekregen. We zijn blij dat dit in Sint-Laureins en Watervliet ook effectief zal gebeuren. In Sint-Laureins is dat enkel in het weekend, maar in Watervliet is dat voor heel de zomer. Ook daar starten we vanaf 3 juli. Sommige horecazaken kiezen voor twee maanden, andere voor drie maanden terrasplezier. Ik ben blij dat we de horeca in deze moeilijke coronatijden de kans kunnen geven om grotere terrassen te plaatsen, en dus ook een mooi omzet te draaien”, zegt de schepen nog.