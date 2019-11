Stalbrand in Sint-Laureins: stapels stro gaan in vlammen op, 300 koeien blijven ongedeerd JDG

03 november 2019

12u40 8 Sint-Laureins Een stal in de Kruiskenstraat in Sint-Laureins heeft zondagochtend vuur gevat. Zo’n driehonderd koeien bleven dankzij de snelle tussenkomst ongedeerd, maar het vuur eiste wel degelijk zijn tol: tonnen stro gingen in vlammen op.

De brandweer kreeg de melding rond 5.30 uur binnen en snelde ter plaatse. “Toen we toekwamen stond het achterste gedeelte van de stal in lichterlaaie. De overgang naar waar de dieren verblijven, was wel gevrijwaard", zegt Patrick Goossens, kapitein bij brandweerzone Meetjesland.

De koeien werden naar de achterkant van de hangar gedreven. “Een evacuatie was geen optie”, gaat de kapitein verder. “We hebben de ruimte gedurende de operatie geventileerd, om zo de koeien te behoeden voor de rook.” Alle dieren overleefden het.