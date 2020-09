SportieGO! Sint-Laureins: kinderen van eerste tot derde leerjaar proeven van sport Joeri Seymortier

10 september 2020

10u16 1 Sint-Laureins Kinderen van het eerste tot derde leerjaar uit Sint-Laureins kunnen aansluiten bij SportieGO! Sint-Laureins.

SportieGO! Sint-Laureins laat de jonge kinderen van veel sporten proeven, zodat ze uiteindelijk hun lievelingssport kunnen ontdekken. In Sint-Laureins werken vier sportclubs mee: volleybalclub SKW Krekenland, Dansschool Movimento, Triatlonschool Meetjesland en voetbalclub FC Goalgetters. Tijdens de omnisportlessen geeft de lesgever dan weer andere sporten, zodat een zo breed mogelijke waaier van sporten aan bod komt.

In Sint-Laureins zijn de SportieGO!-lessen gepland op woensdagnamiddag, telkens van 14 tot 15.30 uur, in de sporthal van Sint-Laureins. De eerste les is op woensdag 23 september.

Inschrijven: www.sportievak.be/sportclubs/sportiego.