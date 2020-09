Speler eerste ploeg FC Goalgetters test positief: “Rest van ploeg gelukkig niet getroffen” Joeri Seymortier

17 september 2020

07u30 0 Sint-Laureins Corona woedt nu ook in de eerste ploeg van FC Goalgetters, de voetbalploeg van Sint-Laureins.

Na een uitgebreide test in de ploeg en het bestuur, blijkt de rest voorlopig buiten schot. “Eén van de spelers uit de groep van onze eerste ploeg en beloften werd dit weekend geconfronteerd met een positieve coronatest”, zegt Peter Verheecke van FC Goalgetters. “De speler is onmiddellijk in quarantaine gegaan. Alle spelers, trainers en afgevaardigden die in contact geweest zijn met de speler, hebben ondertussen een test ondergaan. Alle resultaten zijn daarvan binnen en zijn gelukkig negatief. De speler in kwestie heeft de besmetting opgelopen via een collega op het werk, en niet via de club.”

FC Goalgetters heeft voor deze week alvast bijkomende maatregelen genomen om de risico’s op besmetting nog meer te vermijden. “Zo wordt douchen na de training opnieuw verboden en wordt het aantal wedstrijden voor de jeugd op zaterdag en zaterdag wat beperkt om een nog betere spreiding van het gebruik van de kleedkamers te kunnen aanbieden”, klinkt het.